A Napoli la nuova Cisco Networking Academy

Agenpress. Venerdì è stata annunciata la realizzazione, presso l’Università Federico II, di una nuova Cisco Networking Academy e di un centro per la co-innovazione. Con questo nuovo progetto si offriranno agli studenti percorsi formativi sulle tecnologie chiave per la digitalizzazione e saranno avviate attività per connettere le aziende, l’ecosistema dell’innovazione e i talenti promuovendo iniziative di co-innovazione e il trasferimento di competenze.

Cisco Networking Academy è un programma di formazione attivo da 20 anni in tutto il mondo. In Italia, a due anni dal lancio dell’Academy, Cisco ha formato 80mila studenti.

Le networking academy presenti oggi in Italia sono più di 300, con oltre mille istruttori. Degli ottantamila studenti coinvolti nel percorso di formazione, oggi oltre diecimila hanno già completato il percorso “Introduzione alla Cybersecurity”, altrettanti hanno completato il percorso “Enterpreneurship” dedicato all’imprenditoria con il digitale, e più diventi hanno portato a termine i percorsi dedicati al networking, alle competenze di base e al tema del cyberbullismo. Sulle competenze legate a industria 4.0 il piano ha messo in campo oltre mille kit didattici per più di duecento scuole: ai corsi dedicati all’internet of things hanno partecipato quindicimila studenti.

Le Cisco Networking Academy sono il pilastro del programma Digitaliani da cento milioni di dollari, lanciato a gennaio 2016 da Cisco per incentivare la svolta economica e produttiva del nostro Paese.