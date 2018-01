Prodi. PD unisce. LeU no. Replica Grasso. Colpa di Renzi se il centrosinistra è diviso

Agenpress – “Liberi e Uguali non è per l’unità del centrosinistra. Punto”. Diversamente da Matteo Renzi, ” il gruppo che gli sta attorno, il Pd e chi ha fatto gli accordi con il Pd sono per l’unità del centrosinistra”.

E’ il pensiero di dell’ex premier Romano Prodi esprime al telefono da Affaritaliani.it, Mentre Grasso, D’Alema e Bersani “non sono per l’unità del Centrosinistra”.

Immediata la replica di Pietro Grasso. “È sotto gli occhi di tutti che il centrosinistra non si è potuto ricomporre per volontà di Renzi. La composizione delle liste e le otto fiducie sulle legge elettorale sono segnali inconfutabili della volontà del Pd e di Renzi di fare altro”.

“Prodi ritiene la finta coalizione che ha messo in piedi Renzi, che lo costringerà a votare Casini a Bologna anziché Errani, un centrosinistra unito? Noi in quel tipo di coalizione non ci possiamo stare”.