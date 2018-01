USA. Per la Casa Bianca “non sono necessarie ora nuove sanzioni Russia”

Agenpress – La portavoce del Dipartimento di Stato, Heather Nauert, citando la decisione della Casa Bianca ha fatto sapere che non sono necessarie nuove sanzioni contro la Russia perché le norme in vigore stanno funzionando come “deterrente”.

L’amministrazione “sta usando la legge come inteso dal Congresso, ovvero per premere sulla Russia affinché affronti le nostre preoccupazioni legate all’aggressione in Ucraina, alle interferenze negli affari domestici di altri paesi e gli abusi di diritti umani”.

“Abbiamo informato il Congresso che la legge e la sua attuazione stanno funzionando come deterrente nelle vendite riguardanti la difesa. Da quando è entrata in vigore, stimiamo che i governi esteri hanno abbandonato i previsti acquisti o gli annunci di acquisti di miliardi di dollari” di apparecchiature di difesa della Russia, afferma Una dichiarazione che segnala così che l’amministrazione non intende attuare nuove sanzioni nell’ambito della legge approvata dal Congresso e firmata controvoglia da Trump in agosto come risposta degli Stati Uniti alle interferenze russe alle elezioni del 2016.

“Data la lunghezza dei tempi generalmente associata a importanti accordi di difesa, i risultati” prodotti dalla legge “stanno diventando chiari solo ora. Da questo punto di vista, se la legge funziona, sanzioni su specifiche entità o individui non saranno imposte perché la normativa sta, di fatto, funzionando come deterrente”.