Berlusconi: sto benissimo, giorni di tensioni, ma pronto per la campagna elettorale

Agenpress – “Mi spiace di deludere i nostri competitori ma io sto bene davvero e mi sono preso due giorni di sosta, dopo 5 giorni da 17 ore al giorno di lavoro per la composizione delle liste elettorali. Giorni difficili stressanti e dolorosi, ma adesso riprendiamo la campagna elettorale”.

Così Silvio Berlusconi in collegamento telefonico a Matrix, in onda stasera su Canale 5. Sono stati, ha aggiunto, “giorni pieni di tensioni, di dubbi, ripensamenti e decisioni difficili, con il dispiacere, il dolore di dover deludere tante aspettative”.

“Sto benissimo”, smentendo le voci sul suo stato di salute, in forma per “riprendere la campagna elettorale che dobbiamo vincere” ha detto rivolto anche al leader della Lega, Matteo Salvini, ospite in studio di Matrix, inviandogli “saluto affettuoso” a Salvini per poi chiudere la telefonata con un “mi raccomando, fai il bravo”.

Rassicurazione dal medico personale. “Questa mattina, almeno due ore di intenso training fisico in piscina ed in palestra. Il modo migliore per riprendersi da un weekend impegnativo”, scrive in un post su facebook Alberto Zangrillo.