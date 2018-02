Conferenza delle Regioni. Serracchiani: via libera alla riforma dell’ordinamento penitenziario

Agenpress. Parere positivo dalla Conferenza delle Regioni al decreto legislativo che riforma l’ordinamento delle carceri, condizionato però all’accoglimento di alcune osservazioni.

Lo ha annunciato la presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, che oggi ha presieduto la riunione del governatori.

La riforma dell’ordinamento penitenziario, ha detto Serracchiani, “è una riforma importante che tutte le Regioni hanno apprezzato”, per questo “abbiamo espresso parere favorevole, condizionandolo però all’accoglimento di alcune osservazioni, perché‚ su determinati aspetti, in particolare la tutela dei detenuti che hanno problemi di salute mentale, c’è un’incertezza finanziaria. E – ha aggiunto – alcune Regioni hanno ritenuto di esprimere un parere negativo per l’incertezza degli aspetti finanziari. La riforma dell’ordinamento penitenziario resta però una riforma attesa da tempo e assolutamente una buona riforma”, ha concluso Serracchiani.

Interpellata dai giornalisti su diversi argomenti, la Presidente ha, tra l’altro, ricordato che “Le Regioni hanno un ruolo importante nelle politiche agricole, per incentivare la buona agricoltura e quella giovanile, penso agli investimenti sul biologico. Alcuni temi come il lavoro nero vanno affrontati più di altri. In agricoltura ci aiuta la legge sul caporalato, oltre a controlli e dinamiche in accordo col governo che ci faranno avere nel tempo risultati positivi”. Certamente “abbiamo il tema del lavoro sommerso che va recuperato a quello della qualità del lavoro.

Oggi abbiamo dati Istat positivi, cala la disoccupazione giovanile e la disoccupazione in generale, ma bisogna migliorare la qualità del lavoro. Abbiamo lavorato nell’emergenza sulla quantità, ora dobbiamo avere lavoro migliore, contratti a tempo indeterminato e contratti che possano dare maggiori sicurezze”, ha concluso la presidente del Friuli Venezia, Giulia Debora Serracchiani.