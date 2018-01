Contratti. Centrella (Selp): “Aumenti ridicoli a militari e forze dell’ordine”

Agenpress – “Il rinnovo dei contratti per militari e forze dell’ordine concesso dal governo a poche settimane dal voto delle Politiche del 4 marzo assume i contorni di una vera e propria concessione elettorale. Per le forze dell’ordine si parla di un aumento di stipendio minimo, per non dire ai limiti dell’impercettibile, tra i 40 e i 70 euro in più in busta paga. Una percentuale vicina al 5% che riguarda i lavoratori appartenenti alle Forze Armate, a Polizia e Polizia Penitenziaria. Diciamolo: una miseria”.

E’ questo il commento di Giovanni Centrella, segretario generale del Selp-Sindacato Europeo Lavoratori e Pensionati, alla recentissima firma del contratto con relativo aumento dello stipendio per alcune categorie della Pubblica amministrazione.

Centrella prende le parti delle centinaia di lavoratori delle forze armate e delle forze dell’ordine che hanno commentato negativamente questo accordo direttamente sulla pagina Facebook del ministro Madia.

“Dopo nove anni di blocco del contratto si doveva trovare un accordo su ben altri presupposti e vorrà pur dire qualcosa che la maggior parte delle categorie interessate si dice totalmente insoddisfatta di questi aumenti di stipendio del tutto irrisori”: aggiunge il segretario generale del Selp.

Inoltre, Giovanni Centrella introduce un’ulteriore valutazione: “Ed è anche giunto il momento di parlare di un’altra particolarità che riguarda le retribuzioni. Secondo uno studio Eurostat fra il 2015 e il 2016, il costo di un’ora di lavoro è aumentato in tutta Europa (in media dell’1,6%), all’opposto in Italia si è registrata una diminuzione (-0,8%). Una flessione lieve , ma avvenuta solo in Italia!”.

Più nel dettaglio: in Danimarca, Belgio, Svezia , Lussemburgo e Francia il costo del lavoro è più alto ed oscilla fra i 42 euro e i 35,6 euro l’ora. In Italia il costo medio orario è di 27,50 euro. In ulteriore diminuzione.

“Ovvero i nostri lavoratori hanno un minor potere d’acquisto, a parità di costo della vita elevato, e inoltre in Italia i governi che si sono succeduti dalla nascita dell’Euro ad oggi non hanno vigilato a sufficienza per evitare aumenti ingiustificati di beni e servizi o sanzionare le tante e troppe speculazioni che hanno contaminato i mercati e danneggiato le imprese più virtuose”: aggiunge e conclude il segretario generale del Sindacato Europeo Lavoratori e Pensionati, Giovanni Centrella.