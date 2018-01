De Mita. Renzi cinico. M5S? Non lo capisco. Io più giovane di Berlusconi

Agenpress – Matteo Renzi “parla solo del presente, passato e futuro gli sfuggono. Ed è di un cinismo senza limite. Sfido a trovare un personaggio di livello nella sua ciurma”.

Lo dice a Repubblica lo storico esponente della Dc, Ciriaco De Mita, in una lunga intervista rilasciata per i suoi 90 anni. “Nella Margherita Renzi stava con Rutelli e l’accoppiata dice già molto. Ma aveva simpatia nei miei confronti. Poi per tanti anni non ci siamo mai visti né sentiti. Una sera del 2016 mi chiama: sono nella tua terra, volevo salutarti e dirti che conservo le tue lezioni. L’ho incontrato solo mesi dopo in tv, al duello sul referendum, dove mi ha riservato attacchi volgari”.

Sul M5S dice di aver “provato a capirli, ma se dovessi dire che ci sono riuscito, mentirei. Non ho mai trovato uno di loro capace di spiegare un percorso chiaro secondo una logica comune. La sola cosa positiva di questo movimento è che evita derive lepeniste”. Possono vincere le elezioni? “Non lo so – risponde – ma il rischio è mettere la mitraglia in mano ai bambini”.

De Mita dice inoltre di essere “più giovane di Berlusconi”, “perché vedere l’anagrafe? Io vedo le fotografie”. Spiega di non aver cercato di candidarsi:”Non ho più desideri, tranne quello di parlare e suscitare curiosità. Del resto, mi si creda se dico che non mi ha mai guidato l’ansia del potere ma il piacere, in cui eccelleva Aldo Moro, di governare i processi politici”.