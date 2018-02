Elezioni 2018: i candidati di Liberi e Uguali Abruzzo

Agenpress. Sono state presentate stamane, in conferenza stampa, le liste elettorali di Liberi e Uguali Abruzzo (LeU) per Camera dei Deputati e Senato.

Oltre ai candidati – Celeste Costantino, Danilo Leva, Ivano Martelli, Sonia Del Rossi, Giuseppe Marisi, Costantino Celeste, Carlo Gaspari, Francesca Licenziato, Antonio Pace, Mirella Moresco, Fabio Ranieri, Renata Donatelli e Domenico D’Onofrio – hanno partecipato autorità ed esponenti istituzionali di Liberi e Uguali Abruzzo tra cui il Sottosegretario Regionale e Capogruppo Art.1 Mdp Mario Mazzocca, l’Assessore Marinella Sclocco, il Coordinatore Regionale Tommaso Di Febo e il Coordinatore per la Provincia di Pescara Francesco D’Agresta.

Tommaso Di Febo, nel suo intervento d’apertura, ha sottolineato l’impegno profuso dal deputato uscente Gianni Melilla e ha aggiunto: “Da oggi saremo impegnati in campagna elettorale per costruire e dare forza a questa nuova organizzazione di sinistra, mettendo al primo posto il tema del lavoro”.

“Le questioni aperte nel Paese sono tantissime e questa regione ne è l’emblema – dichiara Celeste Costantino – Liberi e Uguali si è prefisso un obiettivo molto ambizioso che non si esaurirà all’interno di queste elezioni ma che prova, attraverso questo passaggio, a creare le condizioni adatte per un progetto più lungo. Al centro di tutto, lavoro, legalità, diritto allo studio, importanti investimenti sui giovani e su tutto ciò che può far ripartire questo Paese”.

“Questa prima esperienza ci ha messo di fronte alle problematiche della politica da una parte e del territorio dell’altra – così il consigliere comunale Carlo Gaspari – Mi dispiace per Gianni Melilla che si è trovato di fronte ad una situazione imprevedibile. Melilla è stato tra coloro che hanno costituito questo nuovo gruppo e ha lavorato per costruire questa nuova lista. Comunque, ci sarà la disponibilità di tutti a lavorare a testa bassa per la campagna elettorale. Indipendentemente dai risultati elettorali, cominceremo a costruire questa nuova forza”.

“Presentiamo oggi le liste LeU in Abruzzo – conclude Francesco D’Agresta – Siamo pronti per questa campagna elettorale difficile ma che ci vede pienamente convinti e uniti in una battaglia per cambiare il Paese contro le destre e l’approssimazione dei 5 Stelle ma anche contro chi prende i voti da sinistra per poi fare cose di destra, come ha fatto Matteo Renzi in questi ultimi anni”.

Candidati alla Camera Uninominale Pescara: Ivano Martelli; Chieti: Sonia Del Rossi; Vasto: Giuseppe Marisi. Proporzionale: Celeste Costantino; Carlo Gaspari; Francesca Licenziato; Antonio Pace. Uninominale L’Aquila: Luigi Fabiani; Uninominale Teramo: Stefano Alessiani. Proporzionale: Danilo Leva, Rosaria Ciancaione, Gamal Bouchaib e Sabrina Marchetti. Al Senato Uninominale Abruzzo 1: Guido Iapadre; Uninominale Abruzzo 2: Mirella Moresco. Proporzionale: Fabio Ranieri, Renata Donatelli, Marcella Fiorà e Domenico D’Onofrio.