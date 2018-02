Elezioni: Savino (FI), potenziare infrastrutture nel Sud Italia

Agenpress. “Dobbiamo potenziare le infrastrutture che ci sono al Sud per portarle ai livelli dei maggiori Paesi europei. I nostri territori hanno eccellenze che il mondo ci invidia ma spesso non riusciamo a valorizzarle e a farle conoscere proprio per la mancanza di adeguate infrastrutture”.

Lo afferma la deputata Elvira Savino, capolista di Forza Italia nella circoscrizione Puglia 2 alla Camera.

“Cronache recenti e anche meno recenti – aggiunge Savino – hanno purtroppo messo a nudo le carenze dei nostri trasporti anche sul piano della sicurezza. Ogni giorno, in Puglia come in altre regioni, migliaia di studenti e lavoratori si spostano per recarsi a scuola, all’università, al lavoro. E’ necessario che questo avvenga in condizioni per lo meno dignitose in quanto al servizio offerto e nella massima sicurezza per l’incolumità dei passeggeri”.