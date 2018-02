Lavoro. Labriola (FI): Istat decreta sconfitta centrosinistra. A vincere è l’illegalità

Agenpress. “I dati diffusi dall’Istat sull’occupazione in Italia sono inequivocabili e raccontano un Paese in gravissima difficoltà: crescono gli inattivi, il lavoro nero, la precarietà. E questo mentre Palazzo Chigi millanta risultati mai raggiunti.

La crisi, mal combattuta dai governi di centrosinistra, ha ridotto il potere d’acquisto delle famiglie che si ritrovano di giorno in giorno più povere”, lo dice l’onorevole Vincenza Labriola di Forza Italia. “A farla da padrona é invece l’illegalità, che Roma, negli ultimi sei anni, non ha per nulla contrastato – prosegue l’esponente azzurra – le mafie, le organizzazioni criminali, la malavita, sfruttano i cittadini più deboli, che sono pronti ad ogni sacrificio pur di mettere un pezzo di pane sotto i denti.

Una situazione inaccettabile alla quale Forza Italia, una volta al governo del Paese, darà una risposta concreta e determinata. Basta bugie, basta con la propaganda di Palazzo, prevalga invece il senso della realtà, ad oggi nascosto volutamente sotto il tappeto. Le famiglie e le imprese sono gravate da una tassazione esorbitante, in seguito alla quale l’occupazione non decolla. Bisogna ripartire da una tassazione equa per ridare slancio all’economia. Gli italiani, il 4 marzo, sceglieranno il cambiamento vero, per dare una svolta positiva al loro futuro”.