E’ di Pamela Mastropietro, 18 anni, il corpo fatto a pezzi e rinchiuso in due valige

Agenpress – E’ di Pamela Mastropietro, la 18enne romana allontanatasi volontariamente il 29 gennaio dalla comunità di recupero Pars di Corridonia, il corpo fatto a pezzi e rinchiuso in due valigie, poi abbandonate in un fosso vicino al cancello di una villetta. Il cadavere della giovane donna ritrovato a Pollenza, in provincia di Macerata.

Nelle valigie non è stata trovata traccia di vestiti. Le membra della ragazza sono perfettamente pulite, senza tracce di sangue.

Non era la prima volta che si allontanava da una struttura che la ospitava. Del suo caso si era occupata anche la trasmissione Chi l’ha visto?, dicendo che la giovane non aveva con sé i documenti né il telefono e che stava attraversando un momento di grande fragilità.

Nel pomeriggio – spiegano gli investigatori – in seguito ai risultati della prima ispezione sul corpo condotta dal medico legale e ai primi risultati delle indagini, si è arrivati all’identificazione del cadavere. Sono in corso le indagini del nucleo investigativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Macerata.

Gli uomini dell’Arma hanno acquisito i video girati dalle telecamere di sorveglianza di due aziende della zona. Sotto il coordinamento del pm Stefania Ciccioli, i militari hanno ascoltato varie persone tra cui i residenti della zona per raccogliere informazioni utili alle indagini: i cani di una villa adiacente al luogo del ritrovamento – hanno raccontato i proprietari – avrebbero abbaiato senza sosta a partire dalle 23 di martedì sera. Circostanza che potrebbe riportare a quell’ora il momento in cui le due valigie sono state abbandonate.

La madre della ragazza, che vive a Roma, aveva denunciato ai Carabinieri della stazione San Giovanni la sua scomparsa dalla comunità di recupero di Corridonia, in provincia di Macerata. “Spero tanto che non sia lei – ha commentato la mamma di Pamela – Non ho alcuna idea del perché si sia allontanata dalla comunità e di quel che è accaduto. Vorrei che qualcuno mi spiegasse come ha fatto. Ora ci stiamo preparando per andare nelle Marche, ma ci hanno detto qualcosa in più che si saprà solo più tardi”.