Regioni: fondo per depressione post-partum

Agenpress. Ripartito nel corso della Conferenza delle Regioni del 31 gennaio il fondo che interessa in particolare la cura e l’assistenza della sindrome depressiva post-partum (3.000.000 di euro). Il riparto delle risorse è stato poi ratificato con specifica intesa sancita in sede di Conferenze Stato-Regioni.

“E’ un fondo sanitario con ricadute sociali molto significative – spiega Debora Serracchiani, che ha presieduto la Conferenza delle Regioni – si tratta infatti di affrontare la sindrome depressiva post-partum aiutando le donne e i loro familiari attraverso una migliore informazione sui fattori di rischio e, in caso di disagio psichico, favorendone il superamento con migliori percorsi assistenziali.

I progetti regionali dovranno potenziare quindi, anche in via sperimentale, l’assistenza che accompagni nel periodo pre e post nascita di un figlio al fine di individuare i fattori di rischio e di disagio psichico perinatale”.

Le risorse, da finanziare con una quota delle risorse del Fondo per esigenze indifferibili di cui alla Legge n. 190/2014, ammontano a € 3.000.000 per l’anno 2016 e aggiuntive rispetto al Fondo sanitario nazionale, sono ripartite in proporzione al numero medio annuo di nati nel quinquennio precedente all’anno di riferimento. In particolare l’80% della quota è erogata in relazione alla valutazione favorevole del progetto stesso ed il restante 20% della quota è erogata dopo la presentazione della relazione finale sulle attività svolte a conclusione del progetto.

Regioni Media nati 2011-2015 % Somma disponibile Compartecipazione Sicilia Distribuzione compartecipazione Sicilia Totale risorse assegnabili Piemonte 35.605 7,36% 220.785 11.181 231.965 Valle d’Aosta Lombardia 88.935 18,38% 551.481 27.927 579.408 P.A. Bolzano P.A. Trento Veneto 42.272 8,74% 262.125 13.274 275.399 Friuli V.G. Liguria 10.991 2,27% 68.157 3.452 71.609 Emilia-Romagna 38.065 7,87% 236.037 11.953 247.990 Toscana 29.758 6,15% 184.529 9.345 193.874 Umbria 7.254 1,50% 44.979 2.278 47.257 Marche 12.790 2,64% 79.313 4.016 83.329 Lazio 51.648 10,68% 320.264 16.218 336.482 Abruzzo 10.818 2,24% 67.081 3.397 70.478 Molise 2.274 0,47% 14.101 714 14.815 Campania 53.278 11,01% 330.376 16.730 347.107 Puglia 33.861 7,00% 209.971 10.633 220.605 Basilicata 4.262 0,88% 26.427 1.338 27.765 Calabria 16.762 4,46% 103.941 5.264 109.205 Sicilia (*) 45.224 9,35% 280.433 137.721 142.712 ITALIA 483.797 100,00% 3.000.000 137.721 3.000.000

Fonte Istat. Bilancio demografico.

(*) Per la Sicilia sono state effettuate le ritenute previste come concorso della regione ex coma 830 della L. 296/2006 (49,11%) sulla somma disponibile.