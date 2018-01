Terrorismo. Maullu(FI). “Basta con buonismo, serve blocco navale” 

Agenpress – “È ora di finirla con l’accoglienza indiscriminata portata avanti dalla sinistra, con il loro intollerabile buonismo: secondo il Guardian, tra il luglio e l’ottobre del 2017 ben 50 miliziani dell’Isis sarebbero sbarcati sulle coste italiane, arrivando direttamente dalle coste dei Paesi nordafricani. Non possiamo permettere che l’Italia diventi una terra di passaggio per terroristi: per bloccare gli arrivi servono misure concrete, serve un blocco navale tra la Sicilia e le coste nordafricane, perché la situazione sta diventando davvero intollerabile. Se la notizia del Guardian verrà confermata, mi aspetto che il governo rafforzi sin da subito la presenza militare in Sicilia e nelle altre zone potenzialmente a rischio, in modo tale da scongiurare la penetrazione dei terroristi nel nostro Paese. Se 50 miliziani dell’Isis sono sbarcati in Italia, significa che le nostre difese sono abbastanza porose”.

Lo ha detto l’On. Stefano Maullu, europarlamentare di Forza Italia