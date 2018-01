USA. Il 1° anno di Trump: 2,4 mln di nuovi posti, taglio tasse, riforma fiscale. L’America è forte

Agenpress – “Insieme stiamo costruendo un’America sicura, forte e orgogliosa”. Cosi’ il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in apertura del suo primo discorso sullo stato dell’Unione, stando ad estratti diffusi dalla Casa Bianca.

“Vogliamo che ogni americano conosca la dignità’ di una giornata di duro lavoro; vogliamo che ogni bambino sia al sicuro nella sua casa di notte, e vogliamo che ogni cittadino sia orgoglioso della sua terra che amiamo”.

“Meno di un anno e’ passato da quando da questo podio ho parlato” alla nazione e “una nuova ondata di ottimismo stava gia’ invadendo la nostra terra…da allora abbiamo portato avanti la nostra missione di rendere l’America di nuovo grande”, ha aggiunto Trump.

Elencando i successi economici della sua amministrazione, Trump esalta “il nuovo momento americano”, grazie soprattutto all’approvazione della riforma fiscale. Da allora “circa 3 milioni di lavoratori hanno ottenuto tagli alle tasse…Apple ha annunciato che investira’ 350 miliardi di dollari in America…e Exxon Mobil ha annunciato che investirà’ 50 miliardi”, ha dichiarato. “Non c’e’ mai stato momento migliore per iniziare a vivere il sogno americano”, ha rimarcato. “Quindi ogni cittadino che guarda da casa questa notte, indipendentemente da dove si trova o da dove arriva, se lavora duramente, crede in se stesso, crede nell’America…puo diventare cio’ che vuole e insieme possiamo raggiungere assolutamente tutto”.

“Dall’elezione sono stati creati 2,4 milioni di nuovi posti, la disoccupazione ha toccato il minimo da 45 anni anni” e per gli afro-americani “cosa di cui sono molto orgoglioso” il livello dei senza lavoro “e’ il più’ basso mai registrato”. “I nostri tagli alle tasse hanno comportato un grande sollievo per la classe media e le piccole imprese”, dice Trump. “Da quando il taglio alle tasse e’ passato – osserverà’ – circa 3 milioni di lavoratori hanno gia’ ottenuto bonus e molti di questi ammontano a migliaia di dollari per lavoratore”. “Vogliano che ogni lavoratore – affermerà’ – conosca la dignità’ di un duro giorno di lavoro, che ogni bambino sia sicuro nella sua casa la notte e che ogni cittadino sia orgoglioso di questa terra che amiamo”.

“Anche gli americani sono dremers”, ha detto Trump utilizzando l’espressione riferita ai giovani immigrati portati negli Usa da bambini da genitori clandestini che lui e’ pronto a legalizzare in cambio del finanziamento del muro al confine con il Messico.

“Dobbiamo modernizzare e ricostruire il nostro arsenale nucleare, sperando di non doverlo mai usare, ma rendendolo cosi’ forte e potente da funzionare come deterrente rispetto ad ogni atto di aggressione”. “Forse un giorno in futuro – ha osservato – arrivera’ un magico momento quando i Paesi del mondo si uniranno per eliminare le armi nucleari ma sfortunatamente ancora non ci siamo”.

Trump durante il suo discorso sullo Stato dell’Unione ha onorato, tra gli altri, l’agente di polizia Ryan Holets e sua moglie Rebecca, una coppia del New Mexico che ha adottato Hope, una bambina nata da una madre dipendente da eroina. La coppia era ospite della first lady. “Ryan e Rebecca – ha detto Trump – voi rappresentate la generosita’ della nostra nazione. Grazie e congratulazioni”. Tra i momenti piu’ emozionanti c’e’ stato anche l’omaggio a Cindy e Fred Warmbier, i genitori di Otto, il giovane studente americano morto in Ohio lo scorso anno dopo 17 mesi di prigionia in Corea del Nord in condizioni ancora non chiarite. Lungo applauso per la famiglia.

A sentire il discorso del presidente americano, Donald Trump, sullo Stato dell’Unione c’era anche lui, Ji Seong-ho, disertore nord-coreano, riuscito a superare le linee nemiche e ormai residente in Corea del Sud. “Regime depravato”

E’ stato lo stesso Trump a nominarlo e a celebrare la sua storia, dopo aver definito quello di Pyongyang un “regime depravato”.

“Seong-ho ha viaggiato per migliaia di miglia con le stampelle attraverso tutta la Cina e il Sud-est asiatico per la liberta'”, ha sottolineato il presidente americano, raccontando la storia del disertore che ha perso le gambe sotto un treno dopo essere collassato esausto sui binari una ventina di anni fa, prima di essere torturato per mano delle autorita’ nord-coreane. “La maggior parte della sua famiglia lo ha seguito, suo padre e’ stato catturato mentre cercava di scappare ed e’ stato torturato a morte”, ha continuato Trump, affermando che Ji e’ un “testimone della natura nefasta” del regime di Kim Jong Un.