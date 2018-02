Voto italiani all’estero, ecco i candidati del MAIE in Nord e Centro America

Agenpress. Elezioni in arrivo, anche gli italiani all’estero saranno protagonisti. Nella ripartizione estera Nord e Centro America il MAIE per la prima volta si presenta da solo agli elettori, con una lista propria, con il proprio simbolo elettorale, lo stesso che gli italiani nel mondo troveranno sulla scheda al momento di votare.

Niente alleanze, quindi, come avevano del resto assicurato fin da tempi non sospetti i diversi coordinatori del Movimento.

“Andiamo avanti autonomi e indipendenti dalla partitocrazia romana, convinti più che mai che solo un movimento nato all’estero e fatto da italiani all’estero potrà fare la differenza per noi che viviamo oltre confine”: parole di Angelo Viro, candidato con il MAIE nel Nord e Centro America, capolista alla Camera dei Deputati.

Angelo Viro è un imprenditore di successo che vive tra Santo Domingo, Miami e New York. Durante gli ultimi anni ha portato avanti una lunga e coraggiosa battaglia per la riapertura dell’Ambasciata d’Italia a Santo Domingo. Ci ha messo l’impegno, l’amore per l’Italia e per la comunità italiana della Repubblica Dominicana, e alla fine ha vinto, insieme a tutti coloro che, con lui, si sono battuti per lo stesso obiettivo.

Angelo Viro è l’unico candidato del Centro America in queste elezioni politiche.

Dal Canada in lista con il MAIE c’è Giovanna Giordano, presidente del Comites di Montreal e dell’Intercomites Canada. Una donna forte, determinata, che sa cosa vuole e come ottenerlo. Ha molto chiaro in testa il proprio obiettivo: “Mi batto da anni per difendere gli interessi della comunità italiana in Canada, ora ho deciso di scendere in campo e candidarmi con il MAIE per poter dare voce a tutti coloro che non l’hanno mai avuta e mi chiedono di aiutarli”.

Giovanna Giordano è candidata alla Camera dei Deputati: “La mia campagna elettorale sarà vicina alla gente, con la gente”, assicura la presidente Comites.

Nel MAIE Nord e Centro America candidati alla Camera anche Leonardo Metalli, giornalista, ideatore dell’organizzazione MadforItaly, da sempre vicino alla comunità italiana negli States, e Salvatore Ferrigno, già deputato, da sempre uomo di peso all’interno della collettività.

Tanti tra artisti, cantanti, attori e personaggi famosi dello spettacolo, della televisione e del cinema stanno sostenendo Metalli in questa campagna elettorale, diffondendo video sui social e chiedendo di votare per il MAIE e, naturalmente, per Leonardo Metalli.

Al Senato capolista Augusto Sorriso, consigliere del Comites di New York, già membro del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero. Sorriso, imprenditore nel settore della ristorazione, è uno dei fondatori del MAIE in Nord e Centro America. Con lui candidato al Senato c’è Paolo Canciani, giornalista di Toronto, che da anni è vicino ai connazionali e compie l’importante compito di informare la comunità in maniera precisa e puntuale.