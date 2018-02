Arrestato un nigeriano accusato di aver ucciso e fatto a pezzi Pamela Mastropietro

Agenpress – Si chiama Innocent Oseghale l’uomo di origini nigeriane dichiarato in stato di fermo per omicidio per la morte di Pamela Mastropietro, la 18enne romana il cui cadavere fatto a pezzi è stato trovato ieri mattina in due valigie nelle campagne di Pollenza.

È quanto scoperto dai carabinieri del Nucleo investigativo della Compagnia e del Comando provinciale di Macerata.

Oseghale, 29 anni, in possesso di permesso di soggiorno scaduto e con precedenti di polizia per stupefacenti, domiciliato proprio in via Spalato 124, nella città marchigiana, la stessa via dove la ragazza è stata vista viva l’ultima volta martedì 30 gennaio.

Per tutto il giorno proseguiranno gli accertamenti di natura tecnico-scientifica all’interno dell’appartamento dove, con tutta probabilità, la ragazza sarebbe stata uccisa e sezionata. A peggiorare il quadro indiziario a carico del fermato c’è una ulteriore testimonianza, resa volontariamente prima in Questura di Macerata e poi nuovamente davanti ai carabinieri da uno straniero, estraneo ai fatti per cui si procede, che ha riconosciuto Oseghale come la persona da lui vista, nella tarda serata del 30, in possesso delle valigie contenenti i resti della povera diciottenne e vicino al luogo dove sono state poi trovate lunedì mattina.

“Spero e prego che giustizia sia fatta!..quello che le hanno fatto è indescrivibile e così crudele che spero di vederli soffrire lentamente fino alla morte!..ti amo”, ha scritto in un post su Facebook Alessandra Verni.