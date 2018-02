Cavie animali. La Volkswagen avrebbe cercato di nascondere i test sulle scimmie

Agenpress – La Volkswagen avrebbe cercato di alterare i risultati dei test su motori diesel condotti sulle scimmie perché dimostravano che i gas di scarico dei diesel nuovi erano più nocivi di quelli vecchi. Lo scrive oggi il tabloid tedesco Bild, titolando il pezzo: “Il rapporto segreto dei laboratori”. I risultati di questi test condotti sulle scimmie “non dovevano uscire”, perché erano “devastanti”, afferma Bild, che pubblica i documenti interni del laboratorio americano che li ha condotti. “Abbiamo inviato un rapporto conclusivo diversi mesi fa e i responsabili VW lo hanno contestato perché non rispondeva alle loro attese”, scriveva nell’agosto 2016 Jacob McDonald, al cui laboratorio era stata commissionata la ricerca da EUGT, l’organismo di ricerca finanziato da Volkswagen, oltre che da Daimler, BMW e Bosch.

Questi test, rivelati dal New York Times, si sono svolti nel 2015: gli annimali chiusi in gabbie respiravano per 4 ore i gas di scarico di una Beetle e quelli di un vecchio pick-Up Ford. I test, che dovevano dimostrare l’innocuità dei nuovi motori diesel, mostravano al contrario che gli animanli che li respiravano soffrivano di maggiori problemi respiratori. Il rapporto era stato indirizzato nel giugno 2017 all’EUGT, in liquidazione dopo l’inizio dello scandalo “dieselgate” nel 2015, e che non l’ha mai pubblicato, indica la Bild. Volkswagen ha reagito allo scandalo sospendendo dalle sue funzioni il responsabile relazioni esterne, Thomas Steg, per il suo ruolo nell’organizzazione dei test. (nelcuore.org)