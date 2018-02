Larghe intese con PD, FI e Lega? Di Maio smentisce ricostruzione agenzia Reuters

Agenrpess – Parlando a Londra ad una platea di investitori, Luigi di Maio ha detto che il suo partito sarebbe disponibile ad un governo di larghe intese con Pd, Forza Italia e Lega nel caso in cui il voto del 4 marzo non consegnasse un risultato chiaro. A riferirlo l’agenzia Reuters, citando una fonte che ha partecipato all’incontro.

“Ha detto ripetutamente che se non avrà seggi sufficienti per governare da solo, vede la probabilità di un governo sostenuto da tutti i principali partiti, inclusi i 5 Stelle”.

“Quanto riportato dalla Reuters non corrisponde al vero – smentisce Di Maio sulla sua pagina Facebook-. Ho ribadito ciò che ho sempre detto: che il giorno dopo le elezioni, se non dovessimo avere la maggioranza dei seggi, farò un appello pubblico a tutte le forze politiche invitandole a convergere sui temi e sulla nostra squadra di governo, senza alcun tipo di alleanze, inciuci o scambi di poltrone di governo».

“Nessun governo di larghe intese, come abbiamo sempre detto presenteremo una squadra di governo prima delle elezioni. Dopo, se non ci dovesse essere una maggioranza assoluta del M5S faremo un appello per convergere sui temi. Noi chiederemo di mettere assieme ai nostri 20 punti altri punti legati ai nostri valori”.

Sulle liste “lo dico agli attivisti a tutto il Movimento con cui sono cresciuto, non vi fate infinocchiare, e sono certo che non sarà così, da questa campagna mediatica: ma quali riciclati? Qui si parla di uno che è stato candidato dieci anni fa con la coalizione di centrodestra alle amministrative o di una che otto anni fa è stata coordinatrice del Pd a livello comunale, e per questa ragione questa gente non potrà mai avere più un’occasione per mettersi in gioco? Queste sono persone che vengono dal territorio, hanno abbandonato i partiti anni fa e hanno capito che l’unica speranza è il M5S. E non si candidano con il paracadute”.