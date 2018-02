L’olio di oliva è il miglior alleato della salute del fegato, lo preserva al meglio

Agenpress – Secondo una ricerca di un gruppo internazionale di studiosi guidato dall’Università di Granada, pubblicata su Journal of Nutritional Biochemistry, l’olio di oliva il miglior alleato della salute del fegato: rispetto infatti ad altri tipi di olio, come quello di girasole o quello di pesce (utilizzato più spesso sotto forma di integratori) lo preserva al meglio.

Il consumo a lungo termine di olio di girasole e olio di pesce danneggia il fegato e può dar luogo a steatoepatite non alcolica (Nash). Non causata dall’abuso di alcol, questa condizione e’ molto seria e può fungere da catalizzatore per l’insorgenza di altre malattie come la cirrosi e il cancro del fegato.

“La ricerca – evidenzia José Luis Quiles Morales, uno degli autori- dimostra che il grasso si accumula nel fegato con l’età, ma la scoperta più sorprendente è che il tipo di grasso varia a seconda degli oli consumati, il che significa che, indipendentemente da questo accumulo, alcuni fegati invecchiano in modo più salutare di altri e con una maggiore o minore predisposizione a determinate malattie”. Tre grassi alimentari sono stati studiati e l’olio di oliva vergine si è mostrato il migliore dei tre nel preservare il fegato per tutta la vita.

La ricerca ha analizzato il modo in cui il consumo a lungo termine di fonti di grassi alimentari come l’oliva, il girasole e l’olio di pesce colpisce il fegato dei ratti. I ricercatori hanno eseguito una serie di analisi complete, compresi studi di anatomia patologica, analisi ultrastrutturali mediante microscopi elettronici, sofisticate tecniche di bioenergia, misurazioni della lunghezza dei telomeri e stress ossidativo, e soprattutto hanno condotto uno studio completo del genoma del fegato al fine di stabilire come si è evoluto in linea con il consumo dei diversi oli.