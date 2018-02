Marina Berlusconi. Nessuna “sfuriata” per gli impegni di mio padre. Brunetta. Cav sta benissimo

Agenpress – “Alcuni quotidiani parlano stamane di una presunta ‘sfuriata’ di Marina Berlusconi per l’eccessivo numero di impegni che i collaboratori più stretti del presidente Silvio Berlusconi gli avrebbero proposto in campagna elettorale. Tutto falso, naturalmente. Nessuna sfuriata, e nessun motivo per farla”.

Lo afferma un portavoce della numero uno di Fininvest. ”Anzi da parte di Marina Berlusconi ci sono la massima stima e il più totale apprezzamento per il lavoro svolto, a vari livelli e nei diversi ambiti, dalle persone che più da vicino oggi stanno seguendo il padre nella sua attività”.

“Berlusconi sta benissimo, ha solo faticato nei giorni scorsi”, dice Renato Brunetta, presidente dei deputati di Forza Italia. “Quei sette giorni in cui sono state stilate le liste sono stati la cosa più faticosa e difficile che io abbia mai fatto in vita mia. Non lo farò mai più, perché decidere – ancorché non da solo – del destino di tanta gente, delle loro aspirazioni, produce dei costi psichici spaventosi. E Berlusconi è stato dal primo all’ultimo momento, più di me, nei tavoli dove si prendevano queste difficili, complicate e a volte anche dolorose decisioni”.