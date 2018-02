Ministero della Giustizia. Nuove assunzioni. Decreto per ulteriori 1.520 unità

Agenpress. Il Ministro della Giustizia Andrea Orlando ha firmato e trasmesso al Ministro della Funzione Pubblica Marianna Madia, per il concerto, il decreto che destina 1.520 risorse di personale amministrativo non dirigenziale per l’amministrazione giudiziaria, anche in attuazione dell’articolo 1, comma 1418, della legge di stabilità per l’anno 2018, di cui 1.420 per il profilo di assistente giudiziario e 100 per il profilo di funzionario giudiziario.

Grazie a questa firma si arriverà ad attingere dalla graduatoria del concorso sino a 2.820 posizioni.

Un ulteriore passo avanti nel programma di assunzioni voluto dal Ministro Orlando, che ha reperito risorse, dall’inizio del suo mandato, per circa 5.400 unità di personale, che stanno prendendo posto negli uffici.