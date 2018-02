Nel Casertano professoressa sfregiata da uno studente di 17 anni. “Mi ha offeso”

Agenpress – Uno studente 17enne dell’istituto Superiore “Ettore Majorana” di Santa Maria a Vico, nel Casertano, ha accoltellato la professoressa di italiano, Franca Di Blasio, che a suo dire l’aveva offeso. Il giovane, che risiede ad Acerra, nel Napoletano, è stato fermato dai carabinieri. La professoressa, rimasta ferita alla guancia sinistra, è stata soccorsa e portata in ospedale, dove i medici l’hanno giudicata guaribile in 15 giorni.

Secondo quanto accertato dai militari, l’alunno, che si è presentato a scuola con un coltello, si è scagliato contro la docente colpendola a volto davanti ai compagni mentre erano in corso le lezioni. Il 17enne, in stato di fermo, risponde di lesioni gravi.

Ancora non è emerso cosa abbia scatenato il raptus del giovane, che di certo si è presentato a scuola con un coltello a serramanico. I carabinieri stanno cercando di capire se l’adolescente avesse portato con sé l’arma per “dare una lezione” alla prof, se avesse dunque progettato di aggredire la docente, che probabilmente cercava solo di stimolarlo a impegnarsi di più nello studio.

Immediata la condanna degli studenti. “Intendiamo assolutamente dissociarci e condannare l’atto di violenza di cui si è reso protagonista uno studente del nostro istituto” dicono in una nota pubblicata sulla pagina facebook della scuola.

“Il gesto – proseguono – ci lascia amareggiati e stupiti. Esprimiamo il nostro affetto alla nostra professoressa e all’intero corpo docente che quotidianamente si prende cura di noi, non solo istruendoci, ma soprattutto educandoci al rispetto delle regole e delle persone”.