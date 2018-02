Airola. Trovati 50 grammi di droga nel carcere minorile. Encomiabile operazione della Polizia Penitenziaria

Agenpress – Nella giornata di martedì, presso il carcere minorile sannita, mentre rientrava regolarmente un detenuto, il personale di Polizia Penitenziaria -ivi in servizioo sservava una condotta sospettosa del soggetto e pertanto provvedeva ad accompagnarlo presso il nosocomio locale per gli esami clinici-strumentali atti a rilevare eventuale presenza di sostanza stupefacente all’interno dell’organismo – afferma Pasquale BAIANO Coordinatore Nazionale Si.N.A.P.Pe per la Giustizia Minorile – Dopo aver effettuati gli esami sopraccitati, venivano rinvenuti 50 grammi tipo hascish, a seguito sequestrati e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, ove il giovane è stato anche denunciato. Un forte plauso e ringraziamento -continua BAIANO – a tutto il personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso la struttura di Airola che, ogni giorno, opera in maniera professionale e solerte nonché con forte abnegazione del dovere. Operazioni analoghe donano lustro all’immagine del Corpo tutto – conclude il Coordinatore Nazionale – soprattutto quando si intercettano situazioni dove i detenuti cercano , in modo fraudolento, di introdurre sostanze illecite atte a consumi personali o come merce di spaccio tra gli altri detenuti. Adesso speriamo che l’Amministrazione riconosca – ai poliziotti operanti – un’utile ricompensa di riconoscimento.