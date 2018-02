Berlusconi. Di Maio rivale? Dovrà avere un curriculum più significativo. Centrodestra vincerà

Agenpress – “Prima che il signor Di Maio possa considerarsi mio rivale dovrà avere un curriculum un po’ più significativo che aver fatto lo steward allo stadio San Paolo. No, mi dispiace non avremmo proprio nulla da dirci”.

Lo ha detto Silvio Berlusconi, bocciando un faccia a faccia con Luigi di Maio e osservando che “il fatto che il M5S sia il primo partito non significa nulla. Quello che conta è avere la possibilità di creare una maggioranza in parlamento, maggioranza che certamente dovrà essere di coalizione. Ma non ci sarà nessuno stallo e quindi il presidente della Repubblica non avrà questo imbarazzo. Ascolterà le indicazioni dello schieramento che avrà vinto le elezioni, cioè le nostre, e, se le avrà condivise, incaricherà di formare il governo la persona da noi indicata”.

“Ho spiegato ai nostri interlocutori europei che sarà il centro-destra ad impedire che l’Italia precipiti nel baratro pericoloso dei ribellisti, dei pauperisti, dei giustizialisti”, ha aggiunto ribadendo a “Libero” che il centrodestra vincerà le elezioni.

“Forza Italia, come maggiore partito della coalizione garantirà un governo responsabile e rispettoso degli impegni presi, ma anche capace di far sentire la sua voce in Europa in modo del tutto diverso dal passato, sia sul piano della forte tutela dei nostri interessi nazionali, sia su quello dell’impulso a una trasformazione della stessa Europa”.