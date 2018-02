Il candidato Dessì imbarazza il M5S. Balla con gli Spada, picchia i rumeni e paga 7 euro di affitto

Agenpress – Ieri Piazzapulita in un servizio ha riferito del canone irrisorio – 7,775 euro al mese – che Emanuele Dessì, candidato nel listino proporzionale del collegio Lazio3 paga in una casa popolare, di proprietà dell’Ater, ricevuta in affitto dal comune di Frascati dove Dessì vive e per due anni ha fatto pure il consigliere comunale.

Immediata la replica di Alessandro di Battista. Il “M5S ha il dovere di indagare su queste questioni e noi lo facciamo sempre e chiediamo che lo facciano anche le altre forze politiche”.

Dessì “deve assolutamente chiarire: la sua casa, il canone da 7 euro ecc. Stanno emergendo opacità che il M5S non può accettare. Per quanto mi riguarda la trasparenza vale più di ogni cosa”, commenta la deputata Roberta Lombardi, candidata M5S per le Regionali del Lazio.

“Io sono il capo politico del movimento e il mio dovere è tutelare il movimento. Grazie ai giornalisti che hanno fatto gli approfondimenti. Abbiamo avviato tutti gli accertamenti stamattina, se dovesse essere vero quello che sta emergendo, allora non avremo nessun problema sul fatto che queste persone non possono stare nel movimento, quindi dateci il tempo di fare gli accertamenti”, ha invece detto Luigi Di Maio.

Dessì è già finito al centro delle polemiche per il video con Domenico Spada e le sue frasi sui romeni.

“Non solo balla con Spada e si vanta di picchiare i rumeni, ma ora scopriamo pure che si spaccia per nullatenente e che paga 7,75 euro al mese per una casa popolare. Lombardi neanche oggi parlerà del suo fedelissimo?”, afferma in una nota Stefano Pedica del Pd, candidato al Senato nel Lazio, aggiungendo: “Di Battista imbarazzato dice che bisogna indagare e andare a fondo. Lombardi invece che fa? La candidata alla Regione Lazio anche oggi continuerà a non vedere, non sentire e non parlare? È questo il rispetto che ha per i cittadini?”. “Menomale che il M5S era il partito dell’onestà e della trasparenza”.

In una foto Dessì è insieme Domenico Spada. “Facevo il pugile e insegnavo pugilato – spiega Dessì -, e ovviamente frequentavo le palestre, anche quella in cui si allenava Domenico Spada. Lo stesso che, nello stesso periodo, veniva insignito del ‘Collare d’Oro’ proprio da un eminente rappresentante del Pd come Graziano Delrio, con tanto di cerimonia e foto che immortalano assieme l’attuale ministro dei Trasporti e Domenico Spada. Poi, dopo l’avvio dell’indagine, avvenuta successivamente, nel 2015, chiaramente non c’è stato più alcun rapporto, neanche sportivo. Il Pd è sceso veramente in basso e si vede che il MoVimento nel Lazio fa paura a Zingaretti e a tutti i suoi accoliti. Non ultimo Patanè che viene citato nelle carte dell’inchiesta di mafia capitale”.

Sui social emerge anche un post del 26 ottobre 2015 in cui Dessì ammette di aver dovuto picchiare un romeno, e non si è trattato di un episodio isolato. “Per la terza volta in vita mia – scrive – ho dovuto menare a un ragazzo rumeno a seguito di offese gratuite nella sua lingua madre. Purtroppo non si rendono conto che ormai le loro parolacce le capiscono tutti e nessuno ha voglia di farsi dire ‘succhiami il c…’ dal primo stronzo per strada o farsi sputare addosso. Erano in tre naturalmente, ma una volta cappottato il primo gli altri due hanno preferito ‘evitare’… Se avessi fatto le stesse cose quando ero ragazzo nel mio quartiere, probabilmente oggi non la racconterei, il mondo cambia, ma non sempre in meglio”.