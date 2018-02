M5S. Regolare il contratto casa 7 euro mensili a Dessì. Rifiutato importo di 200 euro

Agenpress – “L’assegnazione della casa a Emanuele Dessì è regolare e non risulta moroso. Per completezza di informazioni, lo stesso Dessi’ si era reso disponibile ad aumentare il valore del canone mensile corrisposto ma ciò non è stato possibile perché il Canone è correlato al reddito dichiarato”, precisa la nota del comune di Frascati, dopo quanto è stato rilanciato ieri dalla trasmissione Piazzapulita, a Dessì è applicato un canone di 7,775 euro al mese.

“Dalle verifiche svolte risulta che il signor Emanuele Dessi’ è in possesso di regolare assegnazione fin dal 1989 e non risulta moroso”, si legge nella nota del Comune di Frascati. L’amministrazione comunale inoltre precisa che “ha da tempo avviato un’azione di controllo, attraverso gli uffici dei Servizi Sociali, per verificare la posizione degli assegnatari degli immobili Erp. L’iniziativa mira a verificare se sussistano situazioni irregolari. Nel caso verrà posto rimedio”.

E il diretto interessato conferma di aver “chiesto di pagare una cifra più congrua, più alta ho provato a pagare fino a 200 euro al mese ma la legge non me lo ha permesso e mi sono stati rigettai”.

“La storia di questa casa nasce nel 1943 quando col bombardamento a Frascati la mia famiglia perse tutto. Mia nonna rimase lì fino al 1987 dove morì. Dopo una vertenza la casa venne data a me, mia madre e mio cugino nel 1999. Io non ho rubato nulla”.