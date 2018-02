Roma. A scuola anche senza vaccino. Lorenzin. Non si può scherzare sulla pelle dei bambini

Agenpress . E’stata votata all’unanimità dall’Assemblea Capitolina la mozione che garantisce il prosieguo dell’attività didattica in favore degli alunni non ancora vaccinati.

“Rispettare la continuità didattica ed educativa per tutti i bambini, specialmente quelli regolarmente iscritti presso asilo nido e scuola dell’infanzia i cui genitori non avessero ancora assolto l’obbligo di vaccinazione“.

“Ritenuta la mancata vaccinazione non ostativa al prosieguo e alla continuità dell’attività e del percorso educativo considerando quest’ultimo (stesso insegnante, stesso contesto educativo, stessa aula, stessa rete di relazioni socio-affettive) una condizione psicodidattica da garantire a tutti in totale certezza ed assoluta equità”.

Mozione criticata dal ministro della Salute Beatrice Lorenzin. “Leggo che il Sindaco Raggi e l’Assemblea Capitolina si sono trasformati in un nuovo organo tecnico scientifico delle istituzioni italiane: non solo si occupano di virus e batteri, ma forse presto si occuperanno anche di nuove terapie geniche o di terapie oncologiche”.

Virginia Raggi spiega come chi non ottempererà la mozione sarà punito con “una multa ai genitori dei bambini non vaccinati, in proporzione all’entità della mancanza” ma, almeno nella scuola dell’obbligo e a differenza della scuola dell’infanzia “non obbliga all’allontanamento del loro bambino. Come se non fosse il contagio la preoccupazione principale del legislatore, quanto piuttosto la sanzione amministrativa da comminare ai genitori colpevoli di omissione”.

“Non si può scherzare sulla pelle dei nostri bambini. Il decreto #vaccini è stato studiato anche per tutelare quei bambini troppo piccoli per essere vaccinati e quelli affetti da malattie per le quali non possono accedere alle vaccinazioni. Ricordo che sia il Consiglio di Stato che la Corte Costituzionale si sono espressi chiaramente rispetto alla mozione del Veneto e non vorrei che Amministrazioni Comunali guidate da NoVax portassero avanti posizioni molto pericolose per la salute pubblica”.