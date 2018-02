Brescia. Falso vino “Franciacorta” denunciate due persone per frode in comemrcio

Agenpress. I Carabinieri del NAS di Brescia hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria gli amministratori di un’azienda vitivinicola del bresciano, per frode in commercio e vendita di prodotti con segni mendaci.

I militari, a seguito di approfonditi accertamenti, hanno, infatti, scoperto che l’azienda aveva posto in commercio falso vino “Franciacorta DOCG”.

Le risultanze delle analisi, infatti, hanno permesso di verificare che il prodotto non aveva le caratteristiche del pregiato vino a denominazione di origine controllata e garantita, in quanto il titolo alcolimetrico risultava inferiore a quello dichiarato in etichetta e diverso da quello richiesto dal disciplinare di produzione. I militari hanno, pertanto, sequestrato 350 bottiglie di vino – per un valore commerciale di circa 5 mila euro – etichettato “Franciacorta BRUT DOCG” pronte per essere vendute.

I NAS ricordano ai consumatori di leggere attentamente l’etichetta, verificando in modo particolare la presenza di alcune indicazione obbligatorie per i vini di qualità quali: nome della regione di provenienza, denominazione, annata, categoria (IGT, DOC, DOP e DOCG), imbottigliatore, volume nominale, titolo alcolimetrico, lotto di produzione, fascetta di sicurezza con sigillo di Stato (solo per DOC e DOCG) a chiusura della bottiglia.