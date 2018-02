Macerata. Spari sulla gente. Fermato italiano di 28enne. E’ Luca Traini, incensurato

Agenpress – E’ stato fermato un uomo ritenuto responsabile dalla Polizia degli spari segnalati in mattinata a Macerata, bloccato in piazza della Vittoria, dinanzi al Monumento ai Caduti, mentre faceva il saluto romano (secondo fonti locali).

Si chiama Luca Traini, 28 anni, originario delle Marche, al momento dell’arresto, ha ammesso di essere l’autore della sparatoria che ha provocato sei i feriti segnalati, tutti stranieri, di cui uno in corso Cairoli, uno nei pressi della stazione. Finora 5 persone sono arrivate in pronto soccorso, una di queste si trova in sala operatoria.

Un metro e 80, fisico atletico, calvo, è sceso dall’auto, si è tolto il giubbotto, ha indossato una bandiera tricolore sulle spalle, salendo sui gradini del Monumento. Si è poi girato verso la piazza, ha fatto il saluto fascista. Poi sono arrivati i carabinieri e non ha opposto resistenza. A bordo dell’auto la pistola, una tuta mimetica, sul cruscotto piume bianche, appunti a penna e bottiglie d’acqua.

Verso le 11 aveva iniziato a seminare il panico in città a bordo di un’Alfa 147, sparando per le strade della città, vicino alla stazione e in via dei Velini e via Spalato, la stessa zona, nota area di spaccio, in cui abitava il presunto colpevole del delitto della ragazza fatta a pezzi, Pamela Mastropietro.