Mamme chiedono al giudice di togliere i figli, o saranno mafiosi. Don Ciotti. I politici non parlano di mafia

Agenpress – Venti mamme-coraggio calabresi, figlie, nipoti, mogli di mafiosi, dal 2012 a oggi, si sono rivolte al presidente del Tribunale dei Minorenni di Reggio Calabria per ottenere il provvedimento di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale per la tutela psico-fisica dei loro ragazzi che nascono e crescono nelle ‘ndrine.

A raccontare le loro storie è stata l’associazione antimafia Libera. Invece il magistrato Roberto Di Bella, presidente del Tribunale per i minori di Reggio Calabria, sulle pagine di Repubblica ha spiegato come questo sia servito a molti di questi giovani: “ Dieci di loro sono diventati maggiorenni. Di questi 5 sono rimasti fuori dalla Calabria a lavorare, gli altri sono tornati ma solo uno è incappato nella giustizia e non per un reato di mafia”.“

E proprio Don Ciotti, presidente di Libera ha dichiarato ” che in questo periodo di campagna elettorale nessuno parla di mafie e di corruzione. Evidentemente sono argomenti che non attirano consenso, sui quali è difficile imbastire le mirabolanti promesse che sentiamo ogni giorno”.

“Il degrado etico della politica è la dimostrazione che abbiamo lasciato campo libero a troppi disonesti e avventurieri. La politica si è ridotta in ad un gioco di potere, a spartizione di interessi”.

Per sostenere l’iniziativa di proteggere i ragazzi dalla mafia è stato firmato a Roma, un protocollo d’intesa tra governo, procuratore nazionale antimafia, Conferenza episcopale italiana e Libera. E dal Dipartimento per le Pari Opportunità e la Cei sono stati stanziati 300mila euro, per il sostegno alle comunità, alle case famiglia e agli psicologi coinvolti.