Omicidio Pamela. Convalidato l’arresto del nigeriano. Ass. Penelope: non doveva stare in Italia

Agenpress – E’ stato convalidato dal gip di Macerata Giovanni Manzoni l’arresto di Innocent Oseghale, accusato di omicidio, vilipendio e occultamento di cadavere in relazione alla morte della 18enne Pamela Mastropietro, il cui cadavere fatto a pezzi è stato rinvenuto in due trolley nelle campagne di Pollenza. Disposta la custodia cautelare in carcere. Il 29enne nigeriano, assisto dall’avv. Monia Fabiani, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Sull’omicidio di Pamela è intervenuta l’Associazione Penelope, criticando “aspramente e con fermezza il ruolo delle istituzioni locali e Prefettura” in quanto il nigeriano “secondo quanto previsto dalla legge, doveva abbandonare il nostro Paese”. E l’associazione lancia altre critiche anche “nei riguardi degli organi inquirenti per aver diffuso la notizia del ritrovamento di Pamela alla stampa ancor prima di dare la comunicazione ufficiale alla famiglia”.

L’associazione – richiama “i diversi casi di scomparsa in Italia dalle strutture di recupero che hanno lo scopo di sostenere ed aiutare i soggetti malati attraverso un programma di disintossicazione e riabilitazione”.

“La struttura che ha in carico il malato, sia maggiorenne che minorenne – aggiunge la nota -, deve espressamente prevedere un’assistenza e una vigilanza, diurna e notturna, più incisive al fine di un maggior controllo degli ospiti così da evitare fughe improvvise. Le Comunità cui vengono affidati i soggetti malati dovrebbero, inoltre, predisporre sistemi e cancelli di sicurezza”.