Papa: “L’usura è un peccato grave: uccide la vita, calpesta la dignità delle persone”

Agenpress. “L’usura è un peccato grave: uccide la vita, calpesta la dignità delle persone, è veicolo di corruzione e ostacola il bene comune”. Papa Francesco affronta nuovamente “una piaga purtroppo diffusa e ancora molto sommersa”, incontrando in Vaticano i membri della Consulta Nazionale Antiusura.

Nel discorso, ribadisce con forza che l’usura “indebolisce anche le fondamenta sociali ed economiche di un Paese”. Nessuno Stato, infatti, può programmare “una seria ripresa economica” con “tanti poveri, tante famiglie indebitate, tante vittime di gravi reati e tante persone corrotte”.

Per prevenire questa piaga, bisognerebbe sottrarre “le persone alla patologia del debito fatto per la sussistenza o per salvare l’azienda”, educando “ad uno stile di vita sobrio, che sappia distinguere tra ciò che è superfluo e ciò che è necessario”. Alla base delle crisi economiche, infatti, c’è sempre una “concezione di vita che pone al primo posto il profitto e non la persona”.

Ma in nome del denaro, aggiunge Papa Francesco, “non si possono uccidere i fratelli”. Così le pubbliche istituzioni dovrebbero mettere al centro delle politiche economiche “la dignità umana, l’etica, la solidarietà e il bene comune”, disincentivando “strumenti che, direttamente o indirettamente, sono causa di usura, come ad esempio il gioco d’azzardo”.