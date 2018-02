Sparatoria Macerata. Carofalo (Potere al popolo!): frutto di una politica che semina odio

Agenpress. “Oggi a Macerata un uomo è entrato nella sua auto e si è fatto un bel giro della città sparando a tutti i “neri” che incrociava per la strada, ha ferito sette persone. Quando l’hanno fermato si è avvolto nel tricolore e ha fatto il saluto romano.

Si tratta di un pazzo? Non lo so, so però che la “follia” assume in ogni contesto storico-sociale forme diverse e non mi stupisce che in questo momento abbia assunto quella del razzismo più feroce. Sono anche queste le conseguenze di una politica che semina odio, che prova a dividere i poveri provando a scaricare su chi sta più in basso le responsabilità di chi sta in alto. ”

Viola Carofalo, Portavoce Nazionale Potere al Popolo!