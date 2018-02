Spari in strada a Macerata salgono a 6 i feriti. Posti di blocco in ogni zona della città

Agenpress. Secondo le prime informazioni sei persone sono rimaste ferite, di cui quattro si troverebbero in gravi condizioni. Sono stati istituiti posti di blocco in città da parte delle forze dell’ordine, fermati i trasporti pubblici.

I colpi, a quanto si è appreso, sono partiti da un’auto – un’Alfa Romeo 147 nera – con due persone a bordo che sta girando per la città.

I primi colpi sono stati esplosi intorno alle 11,10 in via dei Velini da un’auto scura, forse un’Alfa 164, contro due giovani immigrati di colore, di cui uno è stato ferito. Un altro immigrato è stato colpito in corso Cairoli e una donna africana è stata raggiunta dai proiettili nella zona della stazione. Un’altra sparatoria è avvenuta presso la zona dove sono state rinvenuti i due trolley con il corpo di Pamela Mastropietro.

L’auto si sta spostando per le vie della città. La città è sotto assedio: decine di posti di blocco sparsi in ogni zona, carabinieri e polizia sono in stato di massima allerta.