Ventricelli (PD): impianto compostaggio in zona murgiana, appello ad Emiliano per riesame valutazione

Agenpress. “L’autorizzazione all’impianto di compostaggio Prometeo 2000 nell’area murgiana, a Mellitto (Grumo), coglie tutti di sorpresa. Eravamo certi che le osservazioni presentate dai Comuni o dal comitato EcoNostro fossero sufficienti per far comprendere il forte impatto, soprattutto di emissioni odorigene – in altri termini i cattivi odori – in una zona caratterizzata dai vincoli di rispetto per il patrimonio paesaggistico e naturalistico del Parco nazionale dell’Alta Murgia su cui abbiamo fatto tante battaglie per la salvaguardia.

E’ necessario fare una nuova valutazione sull’esercizio dell’impianto per giungere all’abbattimento delle emissioni, previo confronto fra gli enti ed i soggetti coinvolti nel procedimento”.

Lo dichiara l’on. Liliana Ventricelli, deputata del Partito Democratico.

“Faccio appello alla sensibilità del presidente della Regione Michele Emiliano, dimostrata ogniqualvolta i cittadini lo hanno sollecitato sui temi della tutela ambientale e della salubrità dei processi produttivi – aggiunge l’on. Ventricelli – e prova ne è il recentissimo interessamento sull’impianto di incenerimento rifiuti nella zona industriale di Bari-Modugno su cui ha accolto le istanze dei sindaci per una revisione.

Sono certa che il presidente raccoglierà le sollecitazioni che giungono dai sindaci e dagli amministratori, dal comitato e dall’intero territorio poiché le emissioni dell’impianto di compostaggio riguarderanno un’area comprendente numerosi Comuni, a cominciare da Grumo e Toritto”.