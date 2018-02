Il 6 febbraio si celebra il Safer Internet Day, in contemporanea con oltre 100 nazioni

Agenpress. Torna il Safer Internet Day (#SID2018), la Giornata mondiale per la sicurezza in Rete istituita e promossa dalla Commissione Europea che, giunta alla sua XV edizione, si celebra quest’anno il 6 febbraio, in contemporanea con oltre 100 nazioni di tutto il mondo.

Obiettivo della giornata: far riflettere le ragazze e i ragazzi non solo sull’uso consapevole della Rete, ma anche sul ruolo attivo e responsabile che ciascuna e ciascuno può giocare per una navigazione positiva e sicura.

In Italia l’evento nazionale, collegato al #SID2018, si terrà a Roma, presso il teatro Brancaccio, in via Merulana, a partire dalle ore 10.30, alla presenza di circa 900 studentesse e studenti.

Sarà presente la Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli , affiancata dalla Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Filomena Albano, dal Direttore del servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni, Nunzia Ciardi, e dagli altri partner del Consorzio di ‘Generazioni Connesse’, il Safer Internet Centre Italiano, cofinanziato dalla Commissione Europea e coordinato dal MIUR, in partenariato con la Polizia Postale e delle Comunicazioni, l’ Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, l’ Università degli Studi di Firenze, l’ Università degli Studi di Roma “Sapienza”, Save the Children Italia Onlus, SOS Il Telefono Azzurro Onlus, Cooperativa E.D.I ., Movimento Difesa del Cittadino, Skuola.net e Agenzia di stampa Dire.