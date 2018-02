8 Marzo. Giornata Mondiale del Rene 2018

Agenpress. É la “Donna” la protagonista della Giornata Mondiale del Rene 2018 che si celebrerà il prossimo 8 Marzo, proprio in concomitanza con la Giornata Internazionale della Donna.

Tante le iniziative in rosa organizzate in Italia, anche grazie alla sinergia messa in campo fra la Società Italiana di Nefrologia – organizzazione istituzionale che rappresenta il mondo nefrologico a livello nazionale presieduta dal Prof. Loreto Gesualdo, Presidente della Scuola di Medicina dell’Università di Bari e Direttore dell’ U.O.C. di Nefrologia, Dialisi e Trapianto presso il Policlinico di Bari – con la Fondazione Italia del Rene , da sempre affiliata alla International Federation of National Kidney Foundation, che negli anni si è particolarmente distinta per le attività legate al tema della prevenzione in ambito nefrologico, ricevendo anche l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Il Prof. Loreto Gesualdo afferma come « la scelta di dedicare alla Donna la Giornata Mondiale del Rene nell’edizione del 2018 ci riempie di gioia, in quanto mette al centro l’importanza della cultura della prevenzione, con particolare riferimento alla figura della Donna a tutte le età. Infatti – continua il Presidente della Società Italiana di Nefrologia – anche all’interno della Società Italiana di Nefrologia, composta in maggioranza da nefrologhe, importante è stato l’approfondimento della tematica legata alla cura del Rene in Gravidanza, aspetto importante per molte pazienti affette dalla malattia renale cronica.

Infine – annuncia il Professore – saranno attivate anche all’interno della Scuola di Medicina di Bari, che presiedo, momenti di riflessione in materia di prevenzione e cura con particolare attenzione alla figura femminile».

Ecco come la Società Italiana di Nefrologia (SIN) e la Fondazione Italiana del Rene (FIR) si pongono come Mission comune l’informazione e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle patologie renali, focalizzando l’attenzione sui fattori di rischio al fine di agevolare una loro rapida individuazione, e sulle possibilità di cura e trattamento delle stesse.