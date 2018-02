Anief: basta indugi il prossimo Ministro dell’Istruzione dovrà essere un docente

Agenpress. Secondo l’Anief la scelta di chi guida le sorti di tutta l’istruzione italiana, oltre che dell’università e della ricerca, è fondamentale. Continuare a pensare, come accaduto negli ultimi lustri, che anche un Ministro non competente di scuola possa essere prescelto per essere messo a capo del Ministero dell’Istruzione sarebbe un grave errore. Se davvero si vuole imprimere una svolta alla scuola pubblica italiana, allora le nuove forze governative è bene che prevedano questo requisito.

“Siamo sempre più convinti che il prossimo Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dovrà essere un docente – dichiara Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal -, perché dopo il turno di manager, avvocati, rettori e parlamentari, è arrivato il momento di far sedere a Viale Trastevere un esperto sul campo, una persona che abbia competenze dirette di scuola. Ovvero chi ogni giorno ha modo di sondare gli effetti di tante riforme troppo spesso sbagliate, approvate negli ultimi 15 anni”.

“Solo chi conosce la didattica e l’organizzazione scolastica da vicino, quindi un insegnante, può comprendere fino in fondo i motivi che stanno dietro al malessere del personale, degli studenti e delle famiglie verso quella che doveva essere la Buona Scuola e che invece si è rivelata un fallimento totale.

Non basta ergersi a untori o indignarsi davanti all’ennesima aggressione ad una docente in classe da parte di un alunno, come è accaduto in settimana in provincia di Caserta. La scuola è un meccanismo complesso e articolato che – conclude il sindacalista autonomo – ha bisogno di una guida finalmente competente”.