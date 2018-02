Bellanova: Circoli Pd in questa campagna elettorale ruolo determinante

Agenpress. “Nel radicamento territoriale del nostro Partito, il ruolo dei nostri Circoli e dei loro segretari è di grande importanza. E lo è in questa campagna elettorale in cui ogni Circolo può essere una antenna sensibile, un luogo di confronto vivo e vitale per i nostri militanti, i nostri iscritti, gli uomini e le donne del nostro popolo. Dove poter incontrare cittadini, imprese, associazioni, enti del terzo settore, professionisti e anche coloro che si dichiarano delusi dalla politica e che da tempo hanno scelto di non votare. Per raccontare fino in fondo e bene quello che siamo stati capaci di mettere in campo e realizzare, restituendo al Paese e al Mezzogiorno speranza, identità e opportunità”.

Così la VM Teresa Bellanova che stamane ha partecipato all’inaugurazione dei nuovi Circoli Pd di Noha e di Spongano insieme al segretario provinciale Ippazio Morciano, al deputato Federico Massa, al Senatore Dario Stefano, candidato al Senato Collegio Uninominale Lecce, al consigliere regionale Sergio Blasi, candidato Camera Collegio Uninominale Puglia 8, ad Ada Fiore, candidata Camera Collegio Uninominale Puglia 9, ai neo segretari Alice De Benedetto e Vittorio Alemanno.

“Questo”, ha proseguito la VM, candidata al Senato nel Collegio uninominale di Nardò, “sarà per me e per noi tutti un mese intensissimo. Perché non è mia intenzione trascurare impegni importanti già assunti al Ministero dello Sviluppo economico e che significano la salvaguardia di migliaia di posti di lavoro e perché mi auguro che, sebbene difficile, possa essere una campagna elettorale intensa e appassionata, capace di contenuti. Abbiamo più e più volte parlato di Partito-Comunità perché è la nostra carta migliore: non roboanti manifesti 6×3, mondanità, costosi incontri, cene elettorali ma il contatto diretto con i nostri militanti, i nostri elettori, i cittadini, gli uomini e le donne del nostro territorio.

Per me al centro ci sarà soprattutto l’enorme lavoro svolto in questi anni, prima al Parlamento, poi da Sottosegretaria, infine da Viceministro, senza tirarmi indietro dinanzi ai problemi. L’impegno costante in due Ministeri non semplici, la determinazione con cui abbiamo e ho cercato di dare risposte ai problemi lasciati senza risposte per troppo tempo, quella con cui siamo arrivati a leggi come quelle contro le dimissioni in bianco, contro il caporalato, contro la povertà. Il reddito di inclusione, che significa sostegno alle famiglie più in difficoltà e contemporaneamente attivazione di percorsi personalizzati per l’inclusione lavorativa e sociale, è una innovazione politica straordinaria. Altro che mance!

Noi possiamo guardare le persone negli occhi e parlare anche di quello che non siamo riusciti a fare, con la franchezza di sempre”.