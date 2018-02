Cécile Kyenge: “Rispondere violenza alla violenza diventerebbe guerra civile”

Agenpress. Il primo pensiero è per Pamela. «Può essere figlia di tutte noi, chi l’ha uccisa deve pagare, senza guardare al colore della pelle».

Cécile Kyenge, europarlamentare del Pd ed ex ministro dell’Integrazione nel governo Letta, è il personaggio politico più bersagliato dalla violenza verbale dell’area xenofoba e non ha dubbi nel condannare la sparatoria di ieri come «un’azione criminale di stampo fascista».

In cima alle nostre priorità ci deve essere la condanna assoluta dell’uccisione di Pamela Mastropietro e l’impegno a fermare ogni forma di femminicidio, a proteggere i più deboli, ma non possiamo diventare il teatro di guerra civile.

Purtroppo, la situazione è di paura, una paura molto più generale di quel che si crede. Non si può rispondere a violenza con violenza e per evitarlo occorre ristabilire un concetto: un delinquente è sempre un delinquente, a prescindere dal colore della pelle. L’alternativa è la paura che stiamo vivendo e la cosa più grave è la strumentalizzazione che ne viene fatta.