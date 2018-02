Clandestini. Labriola (FI): Vittime della malavita per lavoro nero e prostituzione

Agenpress. “L’incapacità degli esecutivi di centrosinistra di affrontare il grave problema dei clandestini ha condotto, in cinque anni di malgoverno, all’incremento dei fenomeni del lavoro nero e della prostituzione.

I migranti irregolari divengono infatti sempre più spesso vittime della malavita e della criminalità”, lo dice l’onorevole Vincenza Labriola di Forza Italia candidata nel collegio Puglia 3 plurinominale.

“Lo sfruttamento del lavoro nero e della prostituzione é una drammatica realtà, quanto accade in Puglia ogni giorno lo evidenza, alla quale la politica ha il dovere di porre quanto prima rimedio – prosegue la deputata azzurra – i rimpatri di coloro che non hanno le carte in regola per rimanere in Italia devono divenire effettivi. Basta con i clandestini in balia dei criminali, basta promesse disattese. É ora di cambiare”.