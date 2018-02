Corretto stile di vita previene un tumore su tre

Agenpress. Non fumare, mangiare bene, fare attività fisica. Sono queste le regole per uno stile di vita sano. Un tumore su tre potrebbe essere evitato seguendo queste semplici prescrizioni. Altrettanto importante è un regolare controllo del proprio stato di salute: un cancro su tre potrebbe essere curato se tutti aderissero ai programmi di screening per la diagnosi precoce.

Questi dati sono stati diffusi in occasione della Giornata mondiale contro il cancro, che si celebra ogni anno il 4 febbraio e che nel 2018 è accompagnata dallo slogan “We can. I can”: noi possiamo, io posso. Insomma ognuno può fare la sua parte per sconfiggere i tumori e questo suona come un appello alla responsabilità personale e all’assunzione di corretti stili di vita.

Intanto in Italia nel 2017 si è registrano un aumento dei casi di tumore diagnosticati, con 369.000 nuovi casi rispetto ai 365 mila del 2016. Secondo l’Airc, Associazione italiana per la ricerca sul cancro, le previsioni per i prossimi anni indicano che nel 2030 il cancro sarà la principale causa di morte nel mondo. Tuttavia a fronte di questi dati – sottolinea ancora l’Airc – ci sono i progressi della ricerca che, negli ultimi 2 decenni, hanno contribuito a far diminuire costantemente la mortalità.