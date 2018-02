Appello a Berlusconi. Chieda a Putin di fermare la strage di cani in Russia

Agenpress – In una vecchia copertina del settimanale CHI diretto da Alfonso Signorini si vedeva il presidente russo Vladimir Putin che lanciava una palla a Dudù il cagnolino di Silvio Berlusconi che nella foto osserva divertito la scena. Ora invece dalla Russia arrivano notizie devastanti secondo le quali ci sarebbe in corso una vera e propria strage di cani da parte di squadroni della morte che ammazzano a fucilate i randagi (cani ma anche gatti) che girano liberi in cerca di cibo nelle località e nelle province che nei prossimi mesi ospiteranno le partite dei Mondiali di calcio, pare stando sempre a quanto scrivono i volontari russi che per uccidere questi cani le autorità russe abbiano stanziato quasi 2 milioni di dollari. Ora l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente – AIDAA nella persona del suo presidente Lorenzo Croce rivolge un appello a Silvio Berlusconi (che tra l’altro risulta essere tra i fondatori del Movimento Animalista) perchè chieda al suo amico Vladimir Putin di fermare questa strage di anime innocenti.