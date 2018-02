Confronto pubblico tra candidati governatori della Lombardia sul futuro di Città Studi

Agenpress – Saranno 4 i candidati alla presidenza del Consiglio Regionale della Lombardia che, alle ore 21 di mercoledì 7 febbraio, presso l’Auditorium comunale di via Valvassori Peroni, si sfideranno a colpi di risposte sul futuro del quartiere Città Studi, incalzati dai tanti residenti, studenti, operatori economici e dipendenti universitari che hanno dato vita all’Assemblea di Città Studi.

Così si chiama il coordinamento che raggruppa i comitati di cittadini, collettivi studenteschi e associazioni di categoria che hanno organizzato un confronto per conoscere le intenzioni dei candidati alla guida della Regione in relazione alla proposta di trasferire le Facoltà Scientifiche dell’Università Statale di Milano presso l’ex area expo. Vi prenderanno parte Giorgio Gori (centrosinistra), Onorio Rosati (Liberi e Uguali), Dario Violi (Movimento 5 stelle) e Massimo Gatti (Sinistra per la Lombardia) mentre ha comunicato la propria indisponibilità Attilio Fontana (centrodestra). Altre candidature sono state formalizzate dopo la diramazione degli inviti.

Appena qualche giorno prima – il 29 gennaio – un altro confronto sullo stesso tema si era svolto tra tre aspiranti candidati rettori dell’Università Statale di Milano: Maria Pia Abbracchio, Giuseppe De Luca ed Elio Franzini.

La proposta di trasferire le Facoltà Scientifiche dell’Università Statale di Milano – che si aggiunge al trasferimento dell’Istituto dei Tumori e dell’Istituto Besta nella costruenda Città della Salute del comune di Sesto S.G. – presso l’area ex-expo continua così ad essere respinta dalla gran parte dell’opinione pubblica dei residenti del Municipio 3 di Milano, che, temendo, tra l’altro, lo snaturamento e la desertificazione del quartiere, stanno vivendo con passione le relative vicende.

Nella serata del 7 novembre scorso una nutrita fiaccolata aveva attraversato le principali vie del quartiere mentre il successivo 21 novembre, nell’ambito di un’altra manifestazione davanti a Palazzo Marino, la materializzazione del dissenso aveva preso la forma di un fantasma, a simboleggiare il futuro da “ghost town” che, secondo i residenti, il trasferimento, se andasse in porto, riserverebbe al quartiere. Tantissimi, infine, gli interventi critici formulati in occasione delle numerose sedute pubbliche di alcune delle commissioni consiliari di Palazzo Marino svoltesi in questo ultimo anno.

Negli ultimi mesi, inoltre, due Dipartimenti dell’Università – Matematica e Informatica – hanno formalizzato in alcune mozioni la loro contrarietà al trasferimento.

Ripercorrendo velocemente l’intera vicenda, ricordiamo che il trasferimento delle Facoltà Scientifiche della “Statale” di Milano che oggi si trovano nel quartiere di Città Studi fu avanzata, a fine 2015, dal rettore Gianluca Vago ed accolta con favore dal Comune di Milano, dalla Regione Lombardia e dal Governo. All’epoca, le due aste per la vendita dei terreni che avevano ospitato l’esposizione universale, comprati facendo ricorso all’indebitamento con il sistema bancario, erano andate deserte, evidenziando un vuoto di programmazione nell’organizzazione dell’evento.

Il Governo mise nel piatto circa 130 milioni per cofinanziare, attraverso il patto per la Lombardia, questo progetto, che oggi viene messo in discussione anche perché realizza una struttura universitaria nel versante nord occidentale del territorio regionale ove già esistono la Facoltà di Scienze dell’Università di Milano Bicocca e, un po’ più ad occidente, l’Università del Piemonte Orientale.

Così gli attivisti di Assemblea di Città Studi paventano una eccessiva penalizzazione della parte sud orientale della regione in termini di servizi formativi ed osservano che già nel quartiere di Città Studi non mancano delle aree a disposizione per eventuali futuri ampliamenti del campus scientifico cittadino. Oltre agli edifici che a breve saranno liberati dalla Facoltà di Veterinaria, prossima a trasferirsi a Lodi, nell’adiacente via San Faustino la stessa Università Statale di Milano ha la proprietà di un’area di 18.000 mq di superficie ceduta alcuni mesi orsono in comodato d’uso al Comune di Milano, che dovrebbe realizzare degli orti condivisi.”