Iran. Ahmadreza Djalali, ricercatore iraniano residente in Svezia, è ancora a rischio esecuzione

Agenpress – Il ricercatore iraniano residente in Svezia, Ahmadreza Djalali, è ancora ad imminente rischio di esecuzione. Infatti, secondo fonti in Iran la revisione del suo appello, che era stata affidata dal suo avvocato alla 33a sezione della Corte Suprema iraniana, sarebbe stata rigettata.

In una lettera aperta rivolta all’Alto Rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, la Federazione Italiana Diritti Umani – FIDU, Nessuno Tocchi Caino, ECPM – Ensemble Contre la Peine de Mort e Iran Human Rights, tutte organizzazioni attive a livello internazionale per la difesa dei diritti umani, esprimono profonda preoccupazione per la vita di Ahmadreza Djalali e chiedono che il Servizio Europeo di Azione Esterna usi tutti gli strumenti di pressione di cui dispone per indurre l’Iran a rispettare il diritto del dott. Djalali di difendersi, in accordo con le disposizioni dei trattati e convenzioni internazionali di cui l’Iran è parte e, quindi, che sia immediatamente annullata la sua condanna a morte.

L’appello è stato sottoscritto anche da sedici membri del Parlamento italiano, dal Direttore del Crimedim di Novara, prof. Francesco Della Corte e dal Vice Rettore del Karolinska Institutet di Stoccolma, prof. Ole Petter Ottersen, istituti in cui il dott. Djalali ha svolto per molto tempo la propria attività di ricerca.

FIDU – Federazione Italiana Diritti Umani