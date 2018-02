Macerata. Mirabelli (PD). Chi giustifica mina la convivenza civile

Agenpress – “Sicuramente quello che è avvenuto a Macerata è un gesto di razzismo ma direi anche di odio perché forse è questa la parola su cui dobbiamo interrogarci. Tutta la politica, deve fare una riflessione su questo. Il tema dell’immigrazione, di chi è diverso da noi non può essere utilizzato per suscitare e stimolare gli istinti peggiori. Ci sono soggetti che hanno passato anni a spiegare che tutte le colpe dei grandi problemi che hanno gli italiani (che derivano dalla crisi) sono responsabilità di una presunta invasione di clandestini, che oltretutto nella realtà non c’è. Quando la politica arriva a giustificare anche minimamente e dare una motivazione ad un gesto come quello compiuto a Macerata penso che non faccia il suo dovere e rischia davvero di minare la convivenza civile. Credo che, come politici, ci dovremmo interrogare un po’ di più sulle conseguenze dei nostri gesti e delle cose che diciamo; lo dico in generale ma è evidente che penso che abbia maggiore responsabilità chi in questi anni ha cercato di fare del tema dell’immigrazione un tema su cui scaricare tutte le questioni e oggi continua a farlo senza neanche provare a capire come si governa l’immigrazione. Noi stiamo provando a governare l’immigrazione. È sufficiente guardare le politiche di Minniti e i risultati che stanno producendo per vedere la differenza tra chi ha governato e chi invece parla soltanto”. Lo ha detto il senatore PD Franco Mirabelli a Skytg24.