Omicidio Pamela. Traini voleva uccidere il nigeriano in tribunale. Tanti i messaggi di solidarietà

Agenpress – “Sono rimasto sconvolto dalle modalità brutali con le quali è stata uccisa Pamela è così ho deciso di fare un’azione personale. Volevo andare in tribunale e fare giustizia, volevo colpire il nigeriano ma poi ho cambiato idea”.

E’ quello che ha riferito Luca Traini, nelle dichiarazioni spontanee fatte ai carabinieri dopo l’arresto, secondo quanto ha spiegato il procuratore di Macerata Giovanni Giorgio.

“Quando ho saputo dello scempio fatto sul corpo di Pamela, ho sbroccato”.

Il legale Giancarlo Giulianelli ha detto che sono tanti i messaggi di solidarietà nei confronti di Luca Traini. “Politicamente c’è un problema, mi ferma la gente a Macerata per darmi messaggi di solidarietà nei confronti di Luca. E’ allarmante ma ci dà la misura di quello che sta succedendo”.

“Questa classe politica: destra, sinistra, centro – ha chiesto il legale – come ha trattato il problema dei migranti? Se questo è il risultato… Luca è la punta di un iceberg, la più eclatante e da condannare, ma la base è molto più vasta. Ci sono persone, e non è neanche un fatto di razzismo, che non condividono il modo di gestire i migranti. La politica non ha dato una risposta al problema, la destra l’ha strumentalizzato, la sinistra l’ha ignorato e sottovalutato. Se nel formicaio ci metti altre formiche, scoppia e poi può succedere questo”.