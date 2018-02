Berlusconi. Nessun governo con il Pd. Con alleati accordo solido

Agenpress – Silvio Berlusconi esclude un governo di coalizione con il Pd. “È un’eventualità che escludo. In Italia i numeri dicono che vincerà il centro-destra con un comodo margine e che assicureremo all’Italia cinque anni di governo stabile”.

In un’intervista a La Nuova Sardegna, afferma che la coalizione “non è un partito unico, a volte usiamo linguaggi diversi, abbiamo un tono e uno stile differente, ma sul merito delle questioni non vedo posizioni differenti”.

Berlusconi ribadisce la sua proposta di sospendere per sei anni le tasse per chi assume. Per far ripartire l’economia dell’isola è necessario ripristinare “la continuità territoriale con gli aeroporti minori”, potenziare il turismo fuori stagione, “investire su modelli industriali d’avanguardia” e dare un segnale forte, palpabile, come il riconoscimento della ‘Zona Franca'”.

Sul M5S dice di avere “grande rispetto per le motivazioni di chi vota i 5 Stelle. La loro indignazione e la loro voglia di cambiare una politica vecchia, inefficiente, corrotta, sono i miei stessi sentimenti, sono le stesse ragioni per le quali ho fondato Forza Italia nel 1994. A questi elettori però vorrei fare un appello: con il loro voto ai 5 Stelle rischiano di cambiare in peggio, non in meglio”.

Berlusconi parla del “dramma della disoccupazione, in particolare di quella giovanile, è la prima emergenza nazionale, e colpisce con particolare gravità proprio le regioni del centro-sud come la Sardegna”, che intende affrontare con “l’abbattimento della pressione fiscale che realizzeremo con la flat tax” e “provvedimenti urgenti, di emergenza: le aziende che assumeranno un giovane disoccupato con un contratto a tempo indeterminato, per sei anni non pagheranno nessuna imposta e nessun contributo”.