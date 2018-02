Elezioni, Gianni Alemanno “rompe con Storace” e appoggia Parisi

Agenpress. “Non ho cambiato idea –ha spiegato Alemanno-. Ho sostenuto la candidatura di Pirozzi finchè c’era la speranza che potesse essere una candidatura appoggiata dalla coalizione di centrodestra.

Storace ha da subito appoggiato la candidatura di Pirozzi e anche io ho sostenuto questa posizione. A quel tempo c’erano anche Meloni e Salvini che non avevano fatto mistero di apprezzare Pirozzi. Quando il centrodestra unitariamente ha scelto Parisi, ne ho preso atto e mi sono adeguato.

Mi sembra sbagliato in questo momento fare di nuovo l’errore fatto alle elezioni comunali dove ci siamo presentati divisi. Nel patto di maggioranza c’era quello di andare uniti sia alle politiche sia alle regionali. In assenza delle primarie dobbiamo adeguarci. Io lo dico da anni che bisogna fare le primarie. Purtroppo non c’è verso di far capire ai partiti principali che bisogna fare le primarie. Sono state fatte delle riunioni tra gli esponenti della coalizione. Si dice che Pirozzi non si sia reso disponibile a fare un accordo. Pirozzi avrebbe potuto fare l’assessore, vuole andare avanti con la sua candidatura, lo rispetto, ma non possiamo dividerci per fare un favore a Zingaretti”.