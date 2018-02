Elezioni. On. Marcon (LeU): la salute non si paga, rafforzare sanità pubblica

Agenpress. La salute non si paga. Liberi e Uguali presenta un grande piano per la sanità pubblica dopo anni in cui i finanziamenti alla sanità sono stati tagliati per fare cassa. Un piano che non penalizza la sanità pubblica a scapito di quella privata e che mette al centro le persone, sia chi lavora nel comparto sanità sia chi ne usufruisce.

Il recente sciopero dei medici pubblici per il rinnovo del contratto di lavoro fermo da otto anni e a tutela del Servizio Sanitario Nazionale è la dimostrazione di come i governi in questi anni abbiano penalizzato la sanità e i suoi operatori.

Lo afferma Giulio Marcon di Liberi e Uguali.

Oggi i finanziamenti al Servizio Sanitario sono al di sotto della media europea, prosegue Marcon. Meno sanità significa meno salute, soprattutto per chi ha difficoltà economiche. Già oggi milioni di italiani per le difficoltà di accesso alla sanità pubblica non si curano più. E’ necessario cambiare rotta abbandonando politiche subalterne alle compatibilità di bilancio. Il declino della sanità è reale.

Il Servizio Sanitario Nazionale è un bene comune da difendere. Liberi e Uguali ha scelto di rafforzare la sanità pubblica per garantire il diritto costituzionale alle cure e alle prestazioni, conclude Marcon.